Spettacolo 23 Dicembre 2020

Santiago Lara nella bufera. Il legale del giovane che dice di essere figlio di Diego Maradona, José Núñez, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ragazzo molto forti.

Le parole dell’avvocato di Santiago Lara

Durante il programma argentino Los Angeles de La Mañana, ha descritto Santiago come “un interessato, morto di fame“. Secondo il legale il ragazzo gli avrebbe chiesto più volte dei soldi: “Mi chiede soldi il padre, mi chiede soldi perché la nonna si è ammalata, non ho scarpe. L’altro giorno non voleva partecipare a una trasmissione perché se non l’avessi portato dal barbiere, non voleva andare”.

L’avvocato ha poi sferrato un ultimo attacco: “Sto con un ragazzo capriccioso, il padre ha meno soldi di lui. E come se stessi finanziando una famiglia da quando ho preso il caso (…). Non voglio dare un soldo in più. Finché non si farà il DNA e non arrivano i risultati (…). Ho firmato un contratto del 25% che è irrevocabile”. Le parole del legale hanno chiaramente suscitato un’accesa polemica in Argentina.