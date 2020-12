0 Facebook La casa di Elisabetta Gregoraci a Montecarlo, un appartamento extra lusso da sogno Spettacolo 23 Dicembre 2020 16:10 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci ha presentato la sua casa a Montecarlo. La show girl, senza volerlo, condividendo dei momenti felici con la sua famiglia, ha di fatto mostrato il suo lussuoso appartamento.

La casa di Elisabetta Gregoraci a Montecarlo

Era in compagnia con la sorella Marzia e i due nipotini a cui lei è molto legata, con loro c’era ovviamente anche a Nathan Falco. Tutti si sono divertiti a giocare con l’overboard nell’ampio salone e ai followers della Gregoraci non sono sfuggiti i dettagli del suo appartamento.

Come si vede dalle immagini, è diviso su due livelli, un’ampia scala arriva in un salotto da mille e una notte. Un arredamento di lusso ed elegante, reso ancora più bello dagli addobbi natalizi. Le foto della casa di Elisabetta Gregoraci hanno fatto il giro dei vari tabloid di gossip, tanti followers si sono complimentati per lo splendido appartamento. Anche in quest’occasione non sono mancate le più svariate critiche, ma la show girl è ormai abituata.

Le foto della casa di Elisabetta Gregoraci