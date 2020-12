0 Facebook Lutto a Napoli, addio al dottor Mario Avano morto di Covid a 66 anni Cronaca 22 Dicembre 2020 15:22 Di redazione 1'

Lutto a Napoli per la morte del dottor Mario Avano, noto chirurgo con studio a Barra, quartiere di Napoli Est. Avano lavorava come medico di famiglia, era specializzato in endocrinologia e purtroppo il suo nome si aggiunge a quello di altri medici stroncati dal terribile Covid-19.

Lutto a Napoli, addio al dottor Mario Avano morto di Covid a 66 anni

Avano probabilmente aveva contratto il virus proprio al lavoro, stando a stretto contatto con i suoi pazienti che, in questo periodo di pandemia, ha continuato ad assistere. Il medico il 16 dicembre era risultato finalmente negativo al tampone di controllo, come il figlio, Gennaro Avano, aveva fatto sapere un post su Facebook. Purtroppo però la malattia gli aveva lasciato gravi sintomi e il medico non ce l’ha fatta. Il dottor Mario Avano lascia un grande vuoto in tutta la comunità.