0 Facebook E’ finita tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: l’ex tronista racconta la verità News 22 Dicembre 2020 14:46 Di redazione 2'

E’ naufragata la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? L’ex tronista avrebbe dovuto sposare il ragazzo due anni fa, ma la nascita del figlio e il Covid hanno ostacolato il progetto d’amore ed ora pare sia crisi nera. Nel luglio 2019 la coppia ha avuto un figlio, Domenico detto Dodo. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, ma qualcosa ora sembra andare storto.

Rosa ha pubblicato una serie di Stories su Instagram dove ha cercato di fare chiarezza sul periodo di crisi che sta vivendo con Tartaglione confermando che si è rotto qualcosa e che la situazione è molto “delicata” in quanto c’è di “mezzo una famiglia”. “Quello che è successo è palese agli occhi di tutti. Io e il mio compagno stiamo attraversando un momento particolare”.“Non posso dire no, si, forse. Sarebbe troppo semplice”. “Dobbiamo prenderci del tempo per capire. Non è che ci stiamo nascondendo”, ha sottolineato.

Rosa ha tenuto poi a precisare che per lei la “cosa più preziosa resta la famiglia”, ribadendo che proverà a “tutelarla fino alla fine”. “Lotterò fino a quando ci sarà un motivo di lottare per questo valore”, ha aggiunto, lasciando intravedere un barlume di luce in fondo al tunnel. L’ex volto di UeD ha chiesto comprensione ai suoi fan, rimarcando che sia lei sia Pietro sono “persone come tutti”. “Spero che tutto si sistemi”, ha concluso.