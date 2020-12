0 Facebook Il dolore più grande di Gigi D’Alessio: “Quando li perdi tutti e due c’è solo il buio” Spettacolo 22 Dicembre 2020 12:06 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio, reduce dal grande successo di The Voice Senior, è pronto a vivere il Natale con la famiglia. Ciò nonostante non può mancare un ricordo per i suoi cari che non ci sono più.

Gigi D’Alessio ricorda i genitori scomparsi

Ospite nel salotto televisivo di Mara Venier ha ricordato i genitori e il fratello che purtroppo non sono più al suo fianco. Per D’Alessio queste perdite sono state un enorme dolore. “I genitori sono la finestra della vita. Quando li perdi tutti e due diventa buio. Quando ne perdi uno, si comincia a chiudere una parte della finestra, poi l’altra. Io ho perso pure un fratello Pietro, forse la musica è stata la mia ancora di salvezza”, queste le parole del cantante.

D’Alessio grazie alla musica ha trovato la forza di superare queste terribili perdite. Le parole di Gigi hanno commosso Mara Venier, sua grande amica, ma anche il pubblico da casa che ha notato la grande sensibilità del cantante.