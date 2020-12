0 Facebook Gigi D’Alessio, l’attacco del coach di The Voice: “Senza talento e con la spocchia” Spettacolo 18 Dicembre 2020 18:08 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio è impegnato come coach nel talent The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici e riservato agli over 60. Un’occasione per Gigi per mettersi in gioco come coach con Loredana Bertè, Clementino e Albano con Jasmine.

In una recente intervista a Tv Sorrisi e canzoni ha dichiarato: “Vedi certi giovani senza talento con una spocchia…” alludendo ai cantanti ancora alle prime armi ma con un atteggiamento poco consono per la gavetta. D’altra parte osanna i partecipanti della versione senior del talent per la loro umiltà e genuinità. Questi sono gli ingredienti che secondo D’Alessio spiegano il successo del programma RAI.

Per Gigi D’Alessio non è questa la prima esperienza televisiva, già aveva rivestito il ruolo di coach nella scorsa edizione dell’omonimo talent ma riservato ai giovani che sperano di accedere nel mondo della musica. Lo scorso anno insieme a Vanessa Incontrada ha condotto lo show dal titolo “20 anni che siamo italiani” riscuotendo un enorme successo. E’ proprio il cantante partenopeo a dichiarare quelli che sono segreti per una buona televisione. In primis la verità, lealtà verso i telespettatori.