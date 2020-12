0 Facebook Il sosia di Flavo Briatore: “Ho bloccato io Milano con la Rolls Royce”, l’ira del manager Spettacolo 21 Dicembre 2020 14:47 Di redazione 2'

La scorsa settimana tante testate hanno ripreso la notizia del Corriere della Sera che aveva come protagonista un indisciplinato Flavio Briatore. Il manager avrebbe bloccato il traffico a Milano parcheggiando in maniera inadeguata la sua Rolls Royce. A distanza di qualche giorno però emerge la verità: non solo l’ira dell’ex marito della Gregoraci, ma anche il sosia di quest’ultimo che ha causato in realtà il macello nel centro del capoluogo lombardo.

L’uomo in questione si chiama Luigi Proietti, 61enne e gallerista d’arte che si sposta tra Milano, Roma e Cortina. “Mi scambiano per lui ogni giorno”, ha confessato l’uomo a Leggo.it. “Dovevo svolgere una commissione urgente. Ho parcheggiato pensando di non creare disagio a nessuno. Figuriamoci. Tempo qualche minuto e ho capito che invece la vettura bloccava il tram. Non ci avevo pensato. Sono subito uscito dal negozio e l’ho spostata – ha detto il Proietti– Qualcuno aveva già ripreso la scena e si era diffusa la notizia che fosse stato Briatore. Proprio Flavio mi ha contattato: mi scuso con lui. Ci ho parlato al telefono, è stato gentilissimo con me. Preciso che non ha alcuna responsabilità: chiedo scusa ai milanesi se per colpa mia ho fatto perdere 4 minuti a qualcuno”.

Intanto Briatore ha fatto un post su Instagram in cui accusa il Corriere di non aver verificato a dovere le notizia e chiede per tanto un risarcimento danni.