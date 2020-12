0 Facebook Dramma a Caserta, Giuseppe Murante muore a soli 31 anni Cronaca 21 Dicembre 2020 14:37 Di redazione 1'

Dramma a Caserta, dove un ragazzo di soli 31 anni è morto a causa di un arresto cardiaco. La vittima, Giuseppe Murante era molto conosciuto in città perché figlio di commercianti. Il padre e la madre gestiscono una salumeria in pieno centro, in via San Carlo.

Una vera tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “Giuseppe ti porterò per sempre nel mio cuore…tu sai, buon viaggio Giusè“, scrive un’amica.