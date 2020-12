0 Facebook Chi è Alessandro Pontin, il papà che ha ucciso i suoi figli: “Ha lasciato un biglietto” Chi è Alessandro Pontin. Il divorzio, la nuova compagna e il lavoro 'mistico'. Ieri la tragedia dopo cena. I ragazzi avevano 13 e 15 anni Cronaca 21 Dicembre 2020 10:18 Di redazione 3'

Hanno cenato insieme, poi – proprio come aveva organizzato – ha ucciso entrambi prima di togliersi la vita. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quello che è accaduto ieri nell’abitazione a due piani di via Sant’Ambrogio a Trebaseleghe, in provincia di Padova.

Alessandro Pontin ha ucciso i suoi due figli, Francesca e Pietro rispettivamente di 15 e 13 anni. Poi con la stessa arma, un coltello, si è tolto la vita. A trovare i cadaveri, come riportato da Padova Oggi, è stato suo fratello ovvero lo zio dei ragazzi.

Chi è Alessandro Pontin

Questi ultimi vivevano con la madre Roberta Calzarotto, donna dalla quale Pontin aveva divorziato. L’ex coppia aveva avuto dei problemi nel gestire la separazione, soprattutto in merito agli alimenti e la gestione del tempo da trascorre con i figli.

Pontin, che aveva una nuova compagna, era un falegname con la passione per la filosofia olistica e i massaggi orientali. Gestiva una pagina sui social di salute e benessere che aveva chiamato “Il mondo riflesso“. Secondo quanto pubblicato da La Repubblica sul luogo della tragedia c’era un biglietto: “Voglio essere cremato, spargete le mie ceneri“.

