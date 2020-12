0 Facebook Terremoto a Napoli, scossa forte avvertita in città News 19 Dicembre 2020 23:10 Di redazione 1'

Una piccola ma intensa scossa di terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei nei pressi di Pozzuoli e nella provincia flegrea di Napoli. La terra ha tremato distintamente per due volte nel giro di pochi secondi, allarmando fortemente la popolazione.

Molti gli utenti che si sono riversati sui social per segnalare l’accaduto e condividerlo con gli altri internauti. Restiamo in attesa della magnitudo, ma al momento non si registrano danni a persone o cose.