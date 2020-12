0 Facebook Pierpaolo Pretelli in lacrime al GFVip: “Con Elisabetta mi sono bloccato” Spettacolo 18 Dicembre 2020 18:06 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip da giorni e il rapporto con Pierpaolo Pretelli sembra essere già cambiato. Proprio mentre si inizia a chiacchierare di un avvicinamento dell’ex velino di Striscia la Notizia a Giulia Salemi, il giovane si è sfogato con Malgioglio, raccontandogli i sentimenti provati per l’ex moglie di Briatore.

Pierpaolo ed Elisabetta in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip avevano avuto un brusco chiarimento, dimostrazione di come la lontananza aveva cominciato a far cambiare le cose. Adesso ci sarebbe quest’amicizia sempre “più stretta” con la Salemi. Il ragazzo, però, è apparso molto confuso.

Cosa ha detto Pierpaolo di Elisabetta

E proprio di questa confusione ha parlato con Malgioglio, in lacrime gli ha raccontato: “Con Elisabetta ho provato cose che si provano all’inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco. Questo mi fa pensare che ho dei problemi da risolvere. Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi“