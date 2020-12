0 Facebook Lacrime di dolore in provincia, muore giovane mamma: i messaggi strazianti News 17 Dicembre 2020 22:32 Di redazione 1'

Un tragico lutto ha scosso in queste ore la città di San Marcellino, in provincia di Caserta. Carmen ha perso la sua battaglia contro il male. La giovane madre ha lasciato questa vita dopo una lunga e dura battaglia contro il cancro.

Cordoglio sui social dove sono decine i messaggi di amici e conoscenti che la stanno ricordando in queste ore, come riporta Edizione Casera: “Il rinvio è l’assassino naturale delle opportunità…. un’estate intera a pochi passi e non abbiamo avuto modo di poterci salutare sempre di corsa, tante cose da fare sicuri che ci sia sempre un domani …. buon viaggio amica mia”.

“Un altro velo triste si posa ancora una volta sulla nostra comunità. Un giorno che non doveva arrivare. Un’altra giovane nostra compaesana ci lascia. Dopo una lunga agonia, Carmen ci ha lasciato. Era una figlia di San Marcellino. Una persona per bene. Una moglie e mamma dolce. Il suo sorriso lo ricorderò per sempre. Ciao Carmen, buon viaggio…”.