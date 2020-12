0 Facebook Terremoto a Milano, scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo di 3.8 Terremoto a Milano. La scossa ha avuto il suo epicentro in provincia del capoluogo lombardo ma è stata avvertita anche in centro città Cronaca 17 Dicembre 2020 17:34 Di redazione 1'

Poco dopo le 17 c’è stata una scossa di terremoto a Milano, nello specifico in provincia, a Trezzano sul Naviglio. Nonostante l’epicentro sia stato individuato nella località vicina al capoluogo lombardo, anche li la terra ha tremato.

Il terremoto è stato avvertito anche a Milano. Addirittura in alcune case sono caduti oggetti dai mobili. La scossa, rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stata di magnitudo 3.8. Per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone.

Terremoto a Milano, la rilevazione dell’INGV

Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto nella zona: 1 km N Trezzano sul Naviglio (MI), il

17-12-2020 15:59:23 (UTC) 27 minuti, 7 secondi fa

17-12-2020 16:59:23 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 45.43, 9.07 ad una profondità di 8 km.