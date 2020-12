0 Facebook Napoli, “avete rubato” e scatta l’aggressione: sanitari del 118 costretti alla fuga Cronaca 17 Dicembre 2020 17:54 Di redazione 2'

Decantati come eroi, trasformati in fannulloni e ladri. È stata questa l’ultima disavventura della quale sono stati sfortunati protagonisti alcuni sanitari del 118 di Napoli. La vicenda è stata segnalata sulla pagina Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate.

La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate

“Vi siete rubati i nostri soldi!”. Aggressione n.54 del 2020

Sembrava un intervento normale quello svolto, pochi minuti fa ,dalla postazione 118 del San Paolo, paziente prelevato dal proprio domicilio a via Cattolica, stabilizzato e trasferito all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta…

Improvvisamente giungono al pronto soccorso i parenti del paziente che muovono questa accusa nei confronti dell’ equipaggio: ” vi siete rubati i soldi che avevamo a casa!”. Dalle accuse si è passato ad offese di ogni colore e misura fino ad arrivare a minacce di morte. Per poco non si è arrivati alla vera e propria aggressione fisica, ma solo perché i sanitari si sono rifugiati all’interno dei locali del nosocomio ed hanno allertato le forze dell’ordine.

L’equipaggio impaurito si è refertato al pronto soccorso per stress post-traumatico. Oggi si lavora con una ambulanza in meno! Siamo dei ritardatari, siamo dei fannulloni, giriamo per la città con le sirene accese per impaurire le persone…

Novità 2020: SIAMO ANCHE LADRI DA APPARTAMENTO! Che brutta fine hanno fatto gli eroi di Marzo!