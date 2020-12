0 Facebook Dramma ad Aversa, bimba morta subito dopo il parto: la mamma chiede giustizia Cronaca 17 Dicembre 2020 08:49 Di redazione 2'

Dramma all’ospedale Moscati di Aversa, dove una bimba è morta poco dopo essere venuta alla luce. La tragedia è avvenuta pochi giorni fa, l’11 dicembre. La mamma, ha deciso di sporgere denuncia e chiede giustizia.

Secondo quanto riportato dal mattino, la giovane donna, giunta al nono mese di gravidanza si è recata all’ospedale per partorire. Dopo il parto, si è addormentata sfiancata dallo sforzo fisico ma al risveglio le hanno comunicato la terribile notizia: la sua bimba non c’è l’ha fatta.

Non sono chiari i motivi che hanno portato alla morte della piccola. Dopo la tragedia, il compagno della mamma, assistito dall’avvocato Hillary Sedu ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Aversa.

“Era in buone condizioni di salute, l’ho accompagnata in ospedale lo scorso 11 dicembre – racconta il fidanzato -. Era serena e ottimista. L’ho lasciata lì in ospedale, perché non mi è stato consentito attendere in corsia o in una stanza. Ho saputo che dopo il parto, la mia compagna si è addormentata. Si è svegliata di pomeriggio, quando l’hanno informata che la bambina non c’era più. Le hanno spiegato che era morta. Non sappiamo per quale motivo e in ragione di quale complicazione. Posso solo ricordare che i nove mesi sono filati via senza alcun trauma. Mi ha chiamato piangendo”.