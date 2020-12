0 Facebook Serie A, l’Inter batte il Napoli 1-0: decide Lukaku su rigore Calcio Napoli 16 Dicembre 2020 22:57 Di redazione 2'

Vittoria dell’Inter per 1-0 nella sfida della 12esima giornata di campionato giocata contro il Napoli. Un successo arrivato al termine di una gara per lunghi tratti bloccata in cui l’Inter e’ riuscita a infilare la quinta vittoria di fila in campionato, mentre il Napoli ancora una volta ha palesato grosse difficolta’ in attacco quando incontra i nerazzurri a San Siro: con quella di stasera sono infatti quattro le partite consecutive in cui i partenopei non sono riusciti a fare gol all’Inter nel suo stadio. In una prima fase di gara di cui c’e’ veramente poco da raccontare, l’episodio piu’ eclatante e’ stato l’infortunio di Dries Mertens.

Il belga si e’ fatto male da solo nel tentativo di effettuare un cross: in lacrime il giocatore del Napoli ha dovuto lasciare il terreno di gioco a braccio per un problema alla caviglia sinistra. Primo tempo giocato con volonta’ dalle due squadre in campo, ma a ritmi bassi e andato in archivio con una sola occasione degna di nota: al 17′, Koulibaly ha perso palla in fase di costruzione a favore di Barella che ha servito Lautaro bravo a calciare in girata sul primo palo con sfera finita di poco fuori.