Gravissime le condizioni della ragazza napoletana di 15 anni precipitata ieri dall’ottavo piano della sua abitazione. La giovane è ricoverata al Cardarelli, in prognosi riservata, ha fratture agli arti, una frattura al bacino e contusioni polmonari. I medici stanno cercando di stabilizzarla per poi procedere agli interventi chirurgici necessari per ridurre le fratture.

Su quanto accaduto è stata aperta un’indagine dalla Polizia di Stato che è intervenuta nella mattinata di ieri a via Pigna, al Vomero. I familiari che hanno escluso la pista del tentato suicidio per motivi legati alla scuola. “Mia figlia si è sentita male ed è scivolata” ha spiegato il padre della 15enne, sottolineando “non c’entra la scuola, è stato un incidente”.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era uscita dalla stanza per affacciarsi sulla strada quando è improvvisamente precipitata per più di 20 metri. Nessun grido di aiuto prima del tonfo. A dare l’allarme, come riportato da Il Mattino, sono stati i custodi del condominio.