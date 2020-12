0 Facebook Come sta la 15enne caduta dal balcone ieri a Napoli: è in rianimazione Come sta la 15enne caduta dal balcone ieri a Napoli. La giovane è caduta dall'ottavo piano. È grave e ricoverata in terapia intensiva Cronaca 16 Dicembre 2020 12:55 Di redazione 1'

Resta in rianimazione in condizioni molto gravi la ragazza di 15 anni che ieri e’ precipitata giu’ dal suo balcone di casa all’ottavo piano in via Pigna, a Napoli. La giovane e’ all’ospedale Cardarelli, in prognosi riservata, ha fratture agli arti, una frattura al bacino ma anche contusioni polmonari. I medici stanno cercando di stabilizzarla per poi procedere agli interventi chirurgici necessari per le fratture.

È di poco fa la notizia di un drammatico incidente avvenuto a Napoli. Una 15enne è stata portata al Pronto Soccorso in condizioni disperate, dopo essere caduta da un balcone all’ottavo piano di un edificio di via Pigna, tra i quartieri Vomero-Arenella e Soccavo, a Napoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse volanti della Polizia di Stato. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina. Ancora da chiarire le dinamiche, sembra che la giovane fosse sul balcone dell’abitazione e abbia perso accidentalmente l’equilibrio.