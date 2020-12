0 Facebook Totti razzista: “Mi chiamava neg*** e mi diceva che mangiavo la mer***, Pupone pronto a querelare Sport 16 Dicembre 2020 15:28 Di redazione 2'

Razzista? E’ la prima volta che questa parola viene accostata a Francesco Totti. A puntare il dito contro di lui è Amaral, ex calciatore che ha militato alla Fiorentina e al Parma, oltre che nella nazionale brasiliana.

Intervistato a SporTv, 18 anni dopo i presunti fatti, il giocatore ha accusato l’ex capitano della Roma di aver utilizzato contro di lui espressioni poco carine: “Totti mi chiamava neg*** e mi diceva che io, nella favela, mangiavo la mer***. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma. Lui è il capitano, disse. E io gli risposi ma che capitano? Mi sta mancando col rispetto! Ero così nervoso che avrei voluto picchiare Totti“.

Il presunto episodio risale al 3 febbraio 2002, quando all’Artemio Franchi la Roma si scontrò con la Fiorentina, match che finì 2-2. Totti ha minacciato di agire per vie legali, questione delle quale sta parlando in queste ore con i suoi avvocati. Una smentita al racconto del brasiliano, nel frattempo, è arrivata anche da Angelo Di Livio, suo malgrado tirato in ballo: “Non è accaduto nulla di quello che ha raccontato Amaral. Non mi ha mai chiesto nulla in campo. Evidentemente cerca un po’ di pubblicità per far parlar di sè”.