Raccolta pappe, la solidarietà per gli amici a quattro zampe: l'iniziativa de 'Il Rifugio di Charly" Eventi 16 Dicembre 2020 12:19 Di redazione 1'

È Natale anche per il migliore amico dell’uomo. Ecco perché l’associazione ‘Il Rifugio di Charly’, ha organizzato l’ennesima iniziativa per i nostri amici a quattro zampe. L’appuntamento è per il prossimo sabato 19 dicembre.

L’evento –

SABATO 19 DICEMBRE DALLE ORE 9.00 PRESSO IL SUPERMERCATO DECÒ di Vico Cinquesanti 23 Napoli (nei pressi di San Gregorio Armeno) SAREMO PRESENTI PER EFFETTUARE UNA “Raccolta pappe pro 🐕Rfugio Charly🐕. VI ASPETTIAMO