0 Facebook Porzio…ni di Pizza arriva al Vomero, Errico Porzio inaugura una nuova sede Mangiare a Napoli 15 Dicembre 2020 14:10 Di redazione 1'

“Aprire in un momento del genere per molti è da folli, ma io sono positivo. È la mia indole“, lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook con grande entusiasmo Enrico Porzio. Arriva nel cuore del Vomero una nuova sede di Porzioni di Pizza. Il locale, allestito in Via Bernini è la seconda sede al Vomero in cui è possibile degustare le specialità del maestro pizzaiolo.

Porzio…ni di Pizza arriva al Vomero, Errico Porzio inaugura una nuova sede

A giudicare dall’accoglienza dei napoletani, in fila ordinata e distanziata, per assaggiare le focacce e tutte le specialità della friggitoria, non c’è dubbio: l’ottimismo è stato premiato e già si preannuncia l’ennesimo successo per questo vulcanico pizzaiolo napoletano.