Lite tra vicini a San Nicola La Strada finisce nel sangue: ambulanza e carabinieri sul posto Cronaca 15 Dicembre 2020 18:40

Lite tra vicini finisce nel sangue. E’ avvenuto nella serata di lunedì a San Nicola La Strada, comune in provincia di Caserta. Coinvolte nella lite, verificatasi in via Santi Cosma e Damiano, 4 persone. La notizia è stata riportata da Edizioni Caserta.

Rissa tra vicini a San Nicola La Strada

Dalla discussione si è passati alla violenza ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza. Non si conoscono i motivi della lite, a essere coinvolti un uomo di 43 anni, un giovane di 31 anni, un 49enne originario di Cosenza e una donna di 49 anni. Non è stata resa nota l’identità dei partecipanti.

Da una prima ricostruzione la rissa sarebbe iniziata dopo un battibecco tra vicini. Ferite tutte le persone coinvolte che sono state medicate dagli operatori del 118 presenti sul posto.