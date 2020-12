0 Facebook La truffa delle auto ‘fantasma’, la rabbia di Carlo: “Sono molto deluso, fate attenzione” La segnalazione di un lettore che ha denunciato tutto alle autorità. Una falsa concessionaria che fingeva di vendere auto provenienti dall'estero Cronaca 14 Dicembre 2020 17:06 Di Andrea Aversa 3'

Aveva una sede, con spazio all’aperto annesso dove erano esposte diverse automobili. C’era la carta intestata, la Pec, la partita Iva. C’era il personale con relativi contatti mail e telefonici. Tutto sembrava perfettamente in regola.

Così quando Carlo C. ha trovato su Subito.It l’annuncio relativo alla vendita di una Mercedes Classe A ad un prezzo molto conveniente, non ci ha pensato due volte ed ha preso contatti con la concessionaria Bressan Auto con sede a Cesena.

Carlo si è recato personalmente presso la concessionaria ed ha acquistato l’automobile, pagando l’importo pattuito. Ma quando, tempo dopo – alla guida della sua nuova vettura – è stato fermato dai Carabinieri per un controllo, ha scoperto di essere stato truffato.

In pratica la sua automobile è come se non fosse mai esistita. Dalle prime indagini effettuate dagli inquirenti, in seguito alla denuncia fatta da Carlo, è emerso che il passaggio di proprietà non era mai stato completato. Così come l’immatricolazione dell’auto che pare provenisse dall’estero.

Quando sono scattati i dovuti controlli e si è proceduto alle verifiche del caso, la Bressan Auto non c’era più. Magicamente la sede era stata chiusa e sgomberata. È stato scoperto che tante altre persone erano state truffate e alcune di esse non avevano ricevuto neanche l’automobile acquistata.

Per Carlo oltre al danno anche la beffa: “Avevo investito i miei risparmi in quell’automobile che mi sarebbe servita per lavorare. – ha raccontato Carlo a VocediNapoli.it – Ora, non solo ho perso quella cifra ma la macchina è stata anche sottoposta dall’autorità giudiziaria a sequestro in modo permanente. Già so che i tempi per le indagini saranno lunghi quindi non nutro nessuna speranza affinché siano individuati e fermati i responsabili. So anche che non mi sarà rimborsato il maltolto. Però mi auguro che denunciando i fatti posso essere di aiuto ad altre persone. Che facciano attenzione a queste truffe, io sono rimasto molto deluso“.

