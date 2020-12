0 Facebook Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto: “Ho un desiderio per questo Natale” Spettacolo 14 Dicembre 2020 17:04 Di redazione 2'

Bianca Guaccero è tornata in onda con il programma Detto Fatto dopo l’indignazione provocata dal video tutorial sessista. Nella puntata di oggi 14 dicembre di Detto Fatto l’opinionista si è concentrato sui film natalizi, visto il periodo e la conduttrice ne ha approfittato per fare una confessione intima sulla sua famiglia:

“Per questo Natale vorrei serenità e passarlo con la mia famiglia ed i miei genitori, che non vedo da un po’ di tempo”

Lo spunto è stata la classifica di Jonathan Kashanian, ieri sui film più iconici del periodo natalizio, da Mamma ho perso l’aereo fino ad Una poltrona per due. Bianca Guaccero, nell’ascoltare i vari aneddoti e retroscena su questi film rivelati da Jonathan, ha voluto mandare un messaggio per tutti i lavoratori dello spettacolo, uno tra i settori più colpiti dalla pandemia che è ancora in corso.

“Vorrei dedicare la classifica a loro sperando che presto si possa ritornare a sognare ed emozionarsi al cinema”.

Le polemiche su Detto Fatto sono ormai chiuse e molti personaggi noti e giornalisti si sono espressi in merito. A Detto Fatto però oggi Bianca Guaccero ha voluto lanciare una piccola frecciata. Durante lo spazio di Elisa D’Ospina dedicato alle persone cosiddette curvy, spazio che nella trasmissione di Rai 2 è presente da anni, la conduttrice, infatti, ha concluso: “Grazie Elisa perché in questi anni abbiamo aiutato molte donne”.