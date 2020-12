0 Facebook Lutto nel mondo dello sport, Alberto Clementi trovato morto in una pozza di sangue in casa sua Sport 12 Dicembre 2020 15:30 Di redazione 1'

Alberto Clementi è stato trovato morto all’interno del suo appartamento a Caorle, in provincia di Venezia. Il campione di body building, 49 anni, era senza vita in una pozza di sangue all’interno del bagno.

Alberto Clementi trovato morto in casa

Intorno alle 2 di notte si era sentito poco bene, è andato in bagno e quando la sua compagna non l’ha più sentito ha provato ad aprire la porta. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, quando sono riusciti ad entrare, Clementi era senza vita e in una pozza di sangue.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno sequestrato diverse sostanze all’interno dell’appartamento che saranno poi analizzate in laboratorio. La salma è stata portata nell’obitorio di Caorle e il pm ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sotto choc la fidanzata di Clementi.