Litigano per un cellulare rotto, 17enne accoltellato a Marigliano
Marigliano 12 Dicembre 2020

E’ stato ferito con un coltellino a serramanico il 17enne intervenuto per sedare la lite tra due fratelli a Marigliano. Secondo quanto si e’ appreso, i fatti sono accaduti nel pomeriggio di venerdì in via Piro, dove era scoppiato il litigio tra due fratelli di nove e 14 anni dopo che il piu’ piccolo aveva fatto cadere il cellulare del piu’ grande, danneggiandolo.

Il 14enne si e’ quindi arrabbiato accanendosi sul fratello minore con calci e pugni. Il 17enne, conoscente dei due, notata la scena ha cercato di difendere il bambino dalla furia del fratello.

A quel punto il 14enne ha estratto un coltellino a serramanico ferendo all’addome il conoscente. La vittima e’ ancora ricoverata in osservazione, ma non in pericolo di vita, all’ospedale civile di Nola.