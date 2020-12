0 Facebook Morte Maradona: il gesto dell’ex moglie quando ha saputo del peggioramento di Diego Spettacolo 11 Dicembre 2020 12:18 Di redazione 1'

Emergono con forza retroscena ed episodi inediti sulla morte di Diego Armando Maradona. Ultimo è quello riguardante la reazione dell’ex moglie, Claudia Villafane, quando apprese del peggioramento delle condizioni di salute dell’ex Pibe de Oro.

L’ex calciatore argentino Claudio “Turco” Garcia ha partecipato all’ultima edizione di Masterchef in Argentina che ha visto come concorrente anche la Villafane. Il due volte vincitore della Coppa America ha raccontato qual è stata la reazione della madre di Giannina e Dalma quando ha scoperto che Diego si sarebbe dovuto operare per rimuovere l’ematoma subdurale.

“Appena saputa la notizia ha lasciato la registrazione. Non le importava della trasmissione ed è andata a prendersi cura di Diego. Penso che doveva rimanere più a lungo in clinica oppure essere monitorato dettagliatamente a casa. Non si è preso cura di sè come avrebbe dovuto. Ha iniziato ad essere un’altra persona quando si è allontanato da tutti noi che amiamo lo sport ed eravamo sempre al suo fianco. Provo molta rabbia nel pensare che i compagni di squadra dell’86 e altre persone che volevano vederlo non siano riuscite a farlo”.