Il video della morte di Ylenia, uccisa a coltellate da una donna: l’ex le aveva dato fuoco

E’ morta dopo esser stata accoltellata, Ylenia Bonavera, 24 anni, nota alle cronache per esser scampata alla morte nel 2017. L’ex fidanzato le aveva dato fuoco per gelosia e lei, scampata al tremendo incidente, si era trasferita da Messina a Catania, dove viveva in un appartamento preso in affitto. La Procura ha aperto una inchiesta e disposto una autopsia, che potrà far luce sulla vicenda.

Stando a quanto accertato dalla Polizia di Stato, la ragazza è arrivata in condizioni già gravi in ospedale ma non vi sono finora conferme che sia risultata positiva alla cocaina. Un’aiuto dalle indagini potrebbe venire da un video dell’aggressione ripreso da un cittadino e pubblicato in serata dal sito Meridionews in cui si vede la vittima colpita alla spalle da una donna.

Il precedente dell’aggressione dell’ex

Alessio Mantineo, 25 anni, l’ex di Ylenia, è stato condannato a 10 anni in appello. La giovane aveva riportato ustioni nel 13 per cento del corpo ed aveva perso il bambino che aspettava. Durante il processo prese le difese dell’ex considerando il gesto una prova d’amore e per questo fu rinviata a giudizio a Messina per favoreggiamento e falsa testimonianza

L’ultima diretta di Ylenia su Facebook, 22 ore prima della morte, la ritrae in auto mentre ascolta e canta una canzone d’amore napoletana. Sul profilo aveva scritto “fidanzata ufficialmente”. “Accanto a me voglio persone sincere, positive come sono io…la vera amicizia non esiste. È un mondo perso ed è brutto perché io con una persona mi ci devo confidare ma mi devo anche fidare ed al giorno d’oggi so per certo che è impossibile”, ha scritto nel suo ultimo post.