Il Covid-19 miete ancora vittime in Campania. Una triste storia arriva da San Giuseppe Vesuviano, dove un uomo è morto una settimana dopo il decesso della moglie. La coppia dopo aver contratto il virus, hanno combattuto insieme fino alla fine. Purtroppo il Covid ha avuto il sopravvento. Un doppio dolore per i familiari che in pochi giorni hanno dovuto dire addio ai due cari.

A dare il triste annuncio alla cittadinanza è stato il sindaco Vincenzo Catapano. “Cari amici, mi è stato comunicato, purtroppo, l’ulteriore decesso di un nostro concittadino, causato dal covid. Si tratta del marito di una nostra concittadina deceduta la settimana scorsa. Anche lui era ricoverato. Una coppia di anziani che, tristemente, ci ha lasciati. Esprimo la mia vicinanza ai loro cari, per tanto dolore”, scrive il primo cittadino sui social.