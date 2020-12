0 Facebook Campania, toro fugge dalla stalla e semina il panico in centro: l’animale ucciso da vigili e carabinieri Toro fugge dalla stalla. L'episodio a Pignataro Maggiore in provincia di Caserta. I militari e gli agenti locali costretti a fare fuoco Cronaca 11 Dicembre 2020 17:13 Di redazione 1'

Non è la sceneggiatura di nessuna serie tv o di un film. Non è stata nemmeno la brutta parodia della Corrida o della corsa dei tori che viene fatta a Pamplona (sempre in Spagna) in occasione della festa di San Firmino.

Quello che è successo è accaduto in Campania, per la precisione a Pignataro Maggiore, località in provincia di Caserta. Il protagonista è però lo stesso degli eventi iberici, ovvero il toro.

Toro fugge dalla stalla

Come riportato da Il Mattino, un toro è scappato dalla sua stalla. Di corsa ha raggiunto il centro della cittadina seminando il panico tra i passanti. Questo ha causato la reazione di vigili urbani e carabinieri costretti a sparare e uccidere l’animale.