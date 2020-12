0 Facebook Tromba d’aria sulle coste di Marina di Camerota, il video è virale Tromba d'aria a Marina di Camerota. Sulle coste cilentane è stato avvistato il fenomeno in mare. Diversi i video in rete condivisi dagli utenti Meteo 10 Dicembre 2020 16:00 Di redazione 1'

Nessun danno o pericolo ma tanta paura per uno dei fenomeni meteorologici più temuti e affascinanti allo stesso tempo: una tromba d’aria. Il piccolo uragano è stato avvistato sulle coste cilentane di Marina di Camerota (in provincia di Salerno).

Diverse le foto e numerosi i filmati che hanno immortalato la tromba d’aria questa mattina. Un fenomeno atmosferico che non è nuovo per la zona del Cilento. La tromba d’aria si è formata a causa del meteo di questi giorni caratterizzato da forti piogge e venti.

Tromba d’aria a Marina di Camerota

Per fortuna la tromba d’aria così come si è generata in mare, si è poi lentamente spenta tra le acque del Golfo di Policastro.

Il video