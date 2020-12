0 Facebook Incidente sulla Circumvallazione, scontro fatale: è morto un uomo News 10 Dicembre 2020 15:52 Di redazione 1'

Un tremendo incidente si è appena verificato sulla Circumvallazione, all’altezza di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Lo schianto tra un furgone e un fiorino è avvenuto in via San Francesco a Patria.

A riportare la notizia è il Merdiano.it. Avrebbe perso la vita un uomo in seguito all’impatto fortissimo avvenuto probabilmente a causa dell’asfalto bagnato per il maltempo che imperversa da giorni su Napoli e provincia.

Sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco ed ambulanze ma, purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare se non costatare il decesso. Gli agenti hanno bloccato il traffico sul tratto e stanno ricostruendo la dinamica dello scontro. Al momento pare che ci sia anche un ferito e che, entrambe le persone coinvolte nell’incidente, siano operai al lavoro.