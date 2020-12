0 Facebook Dolore a Casoria, addio a Clemente: era un noto imprenditore Cronaca 10 Dicembre 2020 17:01 Di redazione 1'

La triste notizia ha sconvolto l’intera comunità di Casoria (località in provincia di Napoli). Come riportato da Nano Tv è deceduto una delle persone più conosciute della cittadina dell’area Nord del capoluogo campano.

Si è trattato di Clemente Migliore, 37enne figlio di un noto politico e giovane imprenditore. Addolorati amici e conoscenti. Clemente è ricordato come una persona in gamba, per bene e solare. Tanti i messaggi d’affetto per lui.

A stroncarne la vita è stato un improvviso arresto cardiaco. Subito allarmati i soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti sul posto ma non hanno potuto fare altro che constaatarne il decesso. Clemente Migliore gestiva un locale notturno ad Arpino in via Nazionale delle Puglie.