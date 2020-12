0 Facebook Barbara D’Urso confessa sull’amore: “Ho molto corteggiatori adesso. Io sembro una panterona” Spettacolo 10 Dicembre 2020 16:55 Di Fabiana Coppola 1'

Barbara D’Urso è sicuramente uno dei personaggi che più divide sul piccolo schermo. Conduttrice di numerosi programmi, come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, campioni di ascolti sulla reti Mediaset, la D’Urso non ha molto tempo per la vita privata.

In un’intervista inedita a “Oggi”, la presentatrice di Biscione ha dichiarato: “Figli e famiglia – ha confessato – prima del fidanzato. Sembro una panterona ma sono di una timidezza impressionante. Se intuisco che un uomo sta per baciarmi mi intimidisco”.

“La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato…”. La donna confessa di essere single, ma molto corteggiata: “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…”. Progetti per il futuro? “Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare”.