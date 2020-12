0 Facebook Scontro tra due camion nella zona industriale di Acerra, muore un giovane Cronaca 9 Dicembre 2020 15:59 Di redazione 1'

Terribile incidente questo mercoledì mattina intorno alle 08 nella zona industriale di Acerra. Lo scontro frontale tra due mezzi pesanti è costato la vita a uno dei due conducenti.

Schianto tra due camion ad Acerra

A perdere la vita un giovane che aveva poco più di trent’anni. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di uno dei due conducenti. L’altra persona coinvolta non sarebbe in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: NAPOLETANI SCOMPARSI IN MESSICO, LA SVOLTA

Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Ancora da ricostruire la dinamica dell’impatto, probabilmente il manto stradale bagnato, a causa delle incessanti piogge che hanno interessato la Campania negli ultimi giorni, ha reso difficili le operazioni di frenata.