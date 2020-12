0 Facebook Gigi D’Alessio e la rivelazione sui figli: “Ecco perché non lavorano in tv” Spettacolo 9 Dicembre 2020 16:02 Di redazione 2'

A Tv Sorrisi e Canzoni Gigi D’Alessio parla della sua avventura a The Voice Senior. “Davanti a questi artisti che sono come genitori, mi sento piccolo piccolo: uno scugnizzo. Al mondo ci sono quelli famosi perché sono bravi e quelli bravi solo perché sono famosi. I Senior sono bravi e basta: lo show dimostra che la musica, come l’amore, non ha età”.

Piace la conduzione di Antonella Clerici e soprattutto i duetti e siparietti tra Gigi D’Alessio e gli altri suoi colleghi: “Io e Clementino sembriamo Totò e Peppino, c’è una sana rivalità con Loredana Bertè per accaparrarsi gli artisti in gara e poi, con il pianoforte in scena, mi capita di dire ad Al Bano: ‘Vieni, cantiamo’”.

Allo show è presente anche Al Bano, accompagnato da sua figlia Jasmine, e Gigi quindi dice cosa ne pensa. Non certo con Andrea, il figlio avuto con Anna Tatangelo, appena di 10 anni, ma magari con Claudio, Ilaria o Luca: “No. I grandi fanno lavori diversi. Luca si è affacciato al mondo della musica, ma la tv non è nella sua filosofia. Non lo metterò mai su corsie preferenziali, deve imparare che le porte in faccia sono importanti”.

Sul suo futuro in tv come conduttore, rivela un sogno. Se potesse scegliere lui una conduttrice? “A me piacerebbe Serena Rossi.”