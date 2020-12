0 Facebook Come sta Silvio Berlusconi, la foto in videochiamata dei Ferragnez incuriosisce gli utenti News 8 Dicembre 2020 22:03 Di redazione 2'

Silvio Berlusconi ha pubblicato una foto della videochiamata che ha avuto con Chiara Ferragni e Fedez per complimentarsi dell’Ambrogino d’oro ricevuto dalla coppia. E’ la prima immagine del leader di Forza Italia dopo che qualche giorno fa il suo medico aveva detto che avesse bisogno di riposo.

Come sta Silvio Berlusconi

“Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia citta'”: Silvio Berlusconi lo ha scritto sul suo profilo Instagram corredato di una foto di una loro videochiamata. “E’ motivo di orgoglio – ha aggiunto – sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosita’ durante l’emergenza Covid. Bravi!”, questo il messaggio di Berlusconi. Al post è allegato uno scatto della videotelefonata in cui l’ex premier è apparso visibilmente sciupato.

Condizioni di salute di Silvio Bersluconi

In tanti si sono domandati come stesse, il volto stanco ha, infatti, suscitato attenzione rispetto alle condizioni di salute di Berlusconi. Giorni fa i suoi medici avevano parlato, dopo che si era ripreso dal Covid-19, di “un’ulteriore forma di ingravescenza”, ossia di peggioramento, rispetto ad “un iter di miglioramento” che si era avuto. Per questo i medici che lo seguono gli hanno consigliato “riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”. Il volto sciupato di Berlusconi ha suscitato la curiosità, in tanti si sondo domandati se stia bene.