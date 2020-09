0 Facebook Berlusconi dimesso dal San Raffaele: “Ho superato anche questa” News 14 Settembre 2020 12:43 Di redazione 2'

“Con l’aiuto del Cielo e grazie alla professionalità dei medici ho superato quella che considero la prova forse più difficile della mia vita. Rivolgo un grazie a tutti coloro che mi hanno manifestato la loro vicinanza. Il mio pensiero va ai tanti ammalati e alle loro famiglie”. Lo ha scritto su Twitter Silvio Berlusconi, in occasione delle dimissioni dal San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato il 3 settembre per una polmonite bilaterale causata dal coronavirus.

Le condizioni di Silvio Berlusconi

“Ho provato in prima persona che fino a quanto la circolazione di questo virus non sarà debellata ognuno di noi – pur agendo con prudenza – è esposto al rischio di essere contagiato e contagiare. Per questo rinnovo a tutti l’appello alla massima responsabilità personale e sociale”, ha aggiunto il leader di Forza Italia.

Il Cavaliere ha poi spiegato di aver avuto una forma molto grave di Coronavirus: “Il professor Clementi ha studiato il mio tampone ed e’ sorpreso dall’entita’ della carica virale, la piu’ alta tra le decine di migliaia conservate al San Raffaele. Fortunatamente quando me lo hanno comunicato ero gia’ nella fase di recupero della polmonite bilaterale, che mi rendeva tra i soggetti piu’ a rischio”.