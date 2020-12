0 Facebook Napoli, festa in una stanza di un b&b: otto giovani denunciati Cronaca 7 Dicembre 2020 17:53 Di redazione 1'

Scoperta festa in un b&b del centro storico nonostante i divieti. E’ accaduto a Napoli, dove la Polizia, durante controlli serali, su segnalazione della Centrale Operativa, e’ intervenuta in via Duomo per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla stanza di una struttura ricettiva.

Gli agenti hanno udito forti rumori provenienti dall’interno della struttura e, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza otto napoletani tra i 21 e i 32 anni, di cui due con precedenti di polizia, tutti privi della mascherina e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

I giovani, in barba a tutte le normative, avevano organizzato un party privato all’interno della stanza del b&b.