7 Dicembre 2020

Diego Maradona è stato amato da tutti per le sue doti calcistiche ma anche per il suo grande cuore. Sono tate le iniziative benefiche realizzate nel corso della sua vita. Quando nel 2017 fece causa alla Konami, casa giapponese rea di aver utilizzato il nome e l’immagine del Pibe de Oro all’interno del suo videogioco di calcio senza chiederne l’autorizzazione, Maradona scrisse sulla sua pagina Facebook: “Konami, a te dico: ti beccherai una causa milionaria, e tutti i soldi che ti leverò li userò per costruire campi di calcio per i bambini poveri”.

Le due parti infine giunsero a un accordo: “Voglio dirvi che finalmente, dopo vari incontri, siamo giunti a un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami. Loro ci hanno messo la faccia e siamo riusciti a sistemare le cose”. Alla fine il campione mantenne la parole: “Avevo fatto una promessa e la manterrò. Perciò sosterrò lo sport amatoriale nella città di Tandil, nella provincia di Buenos Aires”.