Gigi D'Alessio fidanzato: la nuova fiamma del cantante è la sosia di Anna Tatangelo
7 Dicembre 2020

Corrono di nuovo sul web voci sul presunto fidanzamenti di Gigi D’Alessio. A quanto pare il cantante napoletano si sarebbe fidanzato con una ragazza molto simile alla sua ex Anna Tatangelo.

Ma da chi proviene questa voce? I ben informati garantiscono che la nuova fiamma di D’Alessio assomiglierebbe davvero tanto alla cantante di Sora anche se non c’è nulla di concreto tra le mani, solo gossip. Sui profili social del coach di The Voice non emerge alcun tipo di indizio.

I fan della coppia continuano a sperare che ci possa essere un ritorno di fiamma in quanto i veri motivi della rottura tra i due cantanti non sono mai emersi.