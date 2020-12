0 Facebook Lutto a Benevento, addio a Gianluca Mannato morto di Covid a soli 44 anni Cronaca 6 Dicembre 2020 18:36 Di redazione 2'

Dramma a Benevento per la scomparsa di Gianluca Mannato, giornalista moto di Covid a soli 44 anni. Gianluca era stato ricoverato qualche giorno fa all’ospedale Rummo di Benevento. Le sue condizioni si sono poi aggravate fino al tragico epilogo di questa mattina.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. A ricordare il giovane anche un lungo post su Fcaebook, del sindaco di Benevento Clemente Mastella:

“Gianluca Mannato, un giovane di appena 44 anni, cui volevo bene, è morto. Il Covid lo ha stroncato. Questa strana implacabile malattia non fa sconti a nessuno. E pensare che nella nostra Comunità c’è chi fa finta di nulla. Invece si muore, si muore. Muoiono anche i giovani. Lo ricordo con affetto immenso, ricordo le giornate assieme, ricordo la sua vicinanza nei miei momenti più difficili, ricordo la sua passione per la Juve, unico motivo di scherzosa distanza tra noi. Non potrò più telefonargli dopo le partite.

L’ho sentito sabato per l’ultima volta, mentre, in ambulanza, andava in ospedale. Allora eravamo fiduciosi. Poi, poi. Ci chiediamo perché. Perché Signore, perché? A volte non capiamo ed io stento a capire il perché. La fede vacilla. Eppure ci sarà un perché, che, oggi, non comprendo. Ma noi, Signore, ti ringraziamo per avercelo dato, anche se dispiaciuti per avercelo tolto. Ti ricorderò sorridente e scanzonato, giovane compagno di una parte della mia vita, che volge al crepuscolo”.

