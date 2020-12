Dramma in Campania, non ce l'ha fatta Chiara ed è morta a soli 17 anni: era positiva al Covid

0 Facebook Dramma in Campania, Chiara è morta a soli 17 anni: era positiva al Covid Cronaca 5 Dicembre 2020 17:55 Di redazione 2'

Dramma ad Avella, in provincia di Avellino. Chiara, 17enne positiva al Covid, non ce l’ha fatta e si è spenta oggi all’ospedale Moscati di Avellino.

Un grave lutto per la comunità, che in queste settimane si era unita in preghiera per Chiara, dimostrando vicinanza e affetto alla famiglia della ragazza.

Il parroco di Avella, Don Giuseppe Parisi, aveva invitato tutti a pregare per la ragazza. Queste le sue parole di qualche giorno fa: “La piccola e cara Chiara purtroppo ha una salute cagionevole. Ha già gravi patologie. Adesso, ahimè, è stata colpita dal Covid che la mette in pericolo. La situazione è molto seria. Dobbiamo affidare al Signore un angioletto di Avella. Dobbiamo implorare il buon Gesù affinché le conceda il dono della guarigione. Preghiamo per lei e per tutti gli ammalati”.

Chiara purtroppo era affetta da gravi patologie congenite, e non è riuscita a sconfiggere anche il virus che l’aveva infettata da qualche settimana. La ragazza era ricoveratA dal 23 novembre scorso al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati.