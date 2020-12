0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 21052 nuovi casi e 662 decessi Cronaca 5 Dicembre 2020 18:07 Di Verdiana Perrotta 1'

Il bollettino diffuso quotidianamente dal Ministero della Salute certifica oggi 21.052 nuovi casi e 662 morti. I positivi sono attualmente 754.169, 720.494 dei quali si trovano in isolamento domiciliare,30.158 sono ricoverati con sintomi. 3.517 sono in terapia intensiva: 192 in più rispetto a ieri.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 194.984, per un totale da inizio emergenza di 22.962.114.