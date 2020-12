0 Facebook Dramma a Villaricca, papà muore di Covid e staccano la corrente a casa: bimbo senza DAD Cronaca 5 Dicembre 2020 09:58 Di redazione 1'

Il dramma del Covid non è solo la malattia, ma l’enorme danno economico che rischia di creare un disagio difficile da contrastare.

Dramma a Villaricca, papà muore di Covid e staccano la corrente a casa

Centinaia di famiglie sono in difficoltà a causa della chiusura delle attività e in molti non riescono ad arrivare a fine mese.

Bimbo resta senza DAD

Ua toccante e drammatica storia arriva da Villaricca. Un bimbo, dopo aver perso il papà a causa del Covid è stato impossibilitato a seguire le lezioni online perchè la società che distribuisce energia elettrica gli ha staccato la corrente per diverse bollette non pagate.

A raccontare la storia è stata proprio la sindaca di Villaricca in un’intervista rilasciata a Teleclubitalia, che ha aggiunto di aver immediatamente preso provvedimenti per garantire al bambino di continuare le lezioni in DAD.