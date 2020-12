0 Facebook Covid nel Casertano, addio al dottor Francesco Vista: in prima linea nella lotta al virus Cronaca 5 Dicembre 2020 10:16 Di redazione 2'

Ancora un’altra vittima del Coronavirus, nel Casertano. E’ deceduto il dottor Francesco Vista, sempre in prima linea nella lotta al virus, fin dai primi mesi della pandemia.

Vista era molto conosciuto nella zona perchè lavorava come medico di base, in servizio presso il presidio territoriale di guardia medica locale.

Dopo essere risultato positivo al Covid aveva iniziato la sua dura lotta ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate, fino al tragico epilogo. Lascia la moglie, la dottoressa Rosanna Martino, e due figli.

La tragica notizia è stata data dal primo cittadino di Trentola Ducenta, il sindaco Michele Apicella, sulla sua pagina Facebook.

Le parole del sindaco

“Ci uniamo al dolore della famiglia, della moglie, dott.ssa Rosanna Martino e dei due figli, a cui va il nostro più sentito cordoglio e ricordiamo il dottore, sia come professionista di grande calibro, che esercitava la sua professione sempre con estrema umanità e con la massima disponibilità per i suoi pazienti, schierato nell’ultimo periodo anche nella lotta al covid, che come padre e marito esemplare”

“Il nostro concittadino si unisce purtroppo alla troppo lunga lista degli operatori sanitari, indispensabili ed essenziali per la lotta al covid ma che purtroppo, inevitabilmente, ne diventano a loro volta vittime. La nostra gratitudine e stima, per tutti coloro che sono impegnati in prima linea per cercare di combattere questa emergenza sanitaria, non sarà mai abbastanza”, scrive il primo cittadino.