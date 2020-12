0 Facebook Tragedia in ospedale: muore neonata Cronaca 4 Dicembre 2020 08:40 Di redazione 1'

Tragedia nel Salernitano dove una bimba di 1 mese è deceduta presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nella tarda mattinata. I carabinieri hanno avviato le indagini per vederci chiaro sulle cause del decesso della piccola originaria di Angri.

Le sue condizioni erano critiche fin dall’arrivo in ospedale, venerdì. Durante il ricovero in Terapia intensiva neonatale, il suo cuore purtroppo ha smesso di battere. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del drammatico accaduto.

Il cordoglio del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli

Una notizia che sconvolge nel profondo un’intera comunità, che piange con tanta sofferenza nel cuore un piccolo Angelo di solo un mese.

Qualsiasi parola non può esprimere una sofferenza simile. Possiamo solo pregare per questa anima innocente e restare uniti nel lutto. Riposa in pace, Piccola. Angri non ti dimenica.