Maradona circondato da sciacalli: "Non gli davano nemmeno il cellulare, lo hanno abbandonato"

Diego Maradona era circondato dagli sciacalli, in vita e in morte. Gli ultimi momenti della sua vita sono stati l’iperbole della distruzione, del disfacimento di un uomo divenuto leggenda in vita e resosi così immortale. Duro e crudo il report che Maurizio Crosetti pubblica sull’Edizione di Repubblica dopo aver visitato i luoghi in cui Maradona ha passato gli ultimi giorni della sua vita:.

“Lo hanno derubato quando il suo cuore si era appena fermato, forzando la cassaforte che aveva in casa. Lo hanno abbandonato, lo hanno sedato ma non curato e alla fine lo hanno quasi ammazzato”. E ancora: “Gravemente depresso e con un disturbo bipolare, iperteso, cardiopatico e vittima di sostanze e alcol, Maradona non aveva neppure il libero uso del cellulare: ne possedeva soltanto uno a schede e gli dovevano fare la ricarica, come a un ragazzino”.

Per la morte di Maradona in Argentina è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo, al momento sono indagati il neurochirurgo e la psichiatra dell’ex campione del Napoli.