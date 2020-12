0 Facebook Si toglie la vita a11 anni con un colpo di pistola durante la lezione online Cronaca 4 Dicembre 2020 17:30 Di redazione 2'

Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Woodbridge, in California, dove un bambino di 11 anni si è suicidato con un colpo di pistola durante la lezione online su Zoom. Ad accorgersene e a dare l’allarme è stata la sorellina, dopo aver sentito alcuni rumori provenire dalla stanza accanto alla sua.

Si toglie la vita a11 anni con un colpo di pistola durante la lezione online

Prima di compiere il terribile gesto, il piccolo si è accertato di aver spento il microfono e di aver girato la videocamera, per non riprendere la scena. Quando sono arrivati i soccorsi era già tardi: non c’è stato modo di salvare il piccolo a causa delle profonde ferite riportate.

Sconvolti i genitori e i parenti. Uno zio, attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha fatto sapere: “Mio nipote Adan è morto e ora è in paradiso. Non sapevamo avesse tendenze suicide. Era un bambino meraviglioso pieno di vita e gioia. Chiedo a tutti di aiutare la nostra famiglia”.

Per ora non è ancora noto il motivo per cui si è tolto la vita, i genitori ancora si rifiutano di credere a questa versione dei fatti, confermata invece dalla polizia. “Era un bambino speciale. Affabile. Era il tipo di persona che non avrebbe mai fatto del male a nessuno, sempre con un bel sorriso stampato sul viso” spiegano i vicini, anche loro increduli per l’accaduto.

: