“Maradona mi diede una valigetta piena di soldi per convincermi a farlo”, il retroscena

Le gesta di Diego Armando Maradona si perdono tra verità e leggenda. Lothar Matthäus in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Sport Bild ha raccontato un curioso aneddoto accaduto dopo i Mondiali del 1986. Maradona voleva a tutti i costi che Lothar diventasse suo compagno di squadra nel Napoli e, per convincerlo, gli fece recapitare una valigetta piena di soldi.

Ecco le parole dell’ex campione tedesco: “Ci conoscevamo da poco, ma Diego inviò una delegazione da Napoli a Monaco”, ha detto l’ex giocatore di Bayern e Inter. “Eravamo in un ristorante italiano a Solln (in Baviera ndr), che in realtà era chiuso il sabato, ed era stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e una valigetta aspettavano me e il mio agente”.

“I dirigenti del Napoli mi hanno mandato i saluti di Diego. Mi chiesero di firmare con quel dono di un milione di marchi: quei soldi erano tre volte superiori allo stipendio che guadagnavo al Bayern. Rifiutai: ma quel gesto di Diego per me è stato davvero molto importante”. Due anni dopo, però, Matthäus decise di trasferirsi in serie A, ma si legò, come noto, all’Inter, che lo acquisto dal Bayern Monaco.